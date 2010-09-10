Резюме

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Резюме

Сообщение zevc » Вчера, 20:26

Что обязательно нужно указать в резюме, чтобы тебя приняли на работу? У подруги освободилось место в отделе, она начальству меня посоветовала, те сказали прислать резюме. Сижу, ломаю голову – что указать, чтобы меня точно туда взяли? Компания хорошая, была бы рада там работать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1899
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Резюме

Сообщение klonik » Вчера, 22:25

Пишите, что умеете и какая вы молодец в целом. Чтобы было понятно что и в каком порядке писать посмотрите cvzilla – очень достойный конструктор резюме, который помогает. Вот прямо все, что может выставить вас в хорошем свете, указывайте. Например, можно писать, что принимали участие в повышении плана продаж – мне именно такая формулировка однажды помогла. Но я, если что, в продажах и работаю.
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