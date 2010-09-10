Сообщение zevc » Вчера, 20:50

У меня за неделю мама, отец, сестра и ее ребенок заболели каким-то вирусом. Да так, что все разъехались по больницам, температура ни у кого не сбивалась даже уколами. Теперь просят квартиру обработать, чтобы после выписки еще раз не заразиться. Чем?