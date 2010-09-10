Услуги сэс в Екатеринбурге

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Услуги сэс в Екатеринбурге

Сообщение zevc » Вчера, 20:50

У меня за неделю мама, отец, сестра и ее ребенок заболели каким-то вирусом. Да так, что все разъехались по больницам, температура ни у кого не сбивалась даже уколами. Теперь просят квартиру обработать, чтобы после выписки еще раз не заразиться. Чем?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1899
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Услуги сэс в Екатеринбурге

Сообщение klonik » Вчера, 22:40

Дез служба Екатеринбург вам в помощь, самостоятельно вы ничего сделать не сможете. Зимой еще можно было бы окна все открыть и квартиру выморозить, а при текущей температуре только профессиональная обработка. Насколько я знаю, при подобных вирусах рекомендуется дезинфекция помещения при помощи специальных средств. В свободной продаже их нет, они для профессионального использования.
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