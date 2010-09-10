Услуги сэс в Екатеринбурге
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Услуги сэс в Екатеринбурге
У меня за неделю мама, отец, сестра и ее ребенок заболели каким-то вирусом. Да так, что все разъехались по больницам, температура ни у кого не сбивалась даже уколами. Теперь просят квартиру обработать, чтобы после выписки еще раз не заразиться. Чем?
Re: Услуги сэс в Екатеринбурге
Дез служба Екатеринбург вам в помощь, самостоятельно вы ничего сделать не сможете. Зимой еще можно было бы окна все открыть и квартиру выморозить, а при текущей температуре только профессиональная обработка. Насколько я знаю, при подобных вирусах рекомендуется дезинфекция помещения при помощи специальных средств. В свободной продаже их нет, они для профессионального использования.
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