Языковой детский лагерь

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Языковой детский лагерь

Сообщение zevc » 37 минут назад

Дочь по болезни в школе пропустила полгода. Основными предметами дома занимались, английский как-то из вида упустили. И теперь не представляем что делать – как не пытаемся нагнать школьную программу, не выходит, базы то нет. Думаю, если в языковой лагерь отправить, поможет?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя