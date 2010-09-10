Сообщение zevc » 37 минут назад

Дочь по болезни в школе пропустила полгода. Основными предметами дома занимались, английский как-то из вида упустили. И теперь не представляем что делать – как не пытаемся нагнать школьную программу, не выходит, базы то нет. Думаю, если в языковой лагерь отправить, поможет?