Языковой детский лагерь

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Языковой детский лагерь

Сообщение zevc » Вчера, 21:36

Дочь по болезни в школе пропустила полгода. Основными предметами дома занимались, английский как-то из вида упустили. И теперь не представляем что делать – как не пытаемся нагнать школьную программу, не выходит, базы то нет. Думаю, если в языковой лагерь отправить, поможет?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1899
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Языковой детский лагерь

Сообщение klonik » Вчера, 23:09

Слушайте, ну вот на сайте www.peremena.com.ru вроде как обещают, что поможет. Там вообще ежедневные занятия английским, но конечно нужно смотреть, в чем конкретно вы отстаете. Если упущена база, то логичней будет нанять репетитора, который проверит знаний и проработает пробелы. Все же языковой лагерь это немного другое. Однако, если у ребенка самого есть желание, то почему бы и нет?
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