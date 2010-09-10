Языковой детский лагерь
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Языковой детский лагерь
Дочь по болезни в школе пропустила полгода. Основными предметами дома занимались, английский как-то из вида упустили. И теперь не представляем что делать – как не пытаемся нагнать школьную программу, не выходит, базы то нет. Думаю, если в языковой лагерь отправить, поможет?
Re: Языковой детский лагерь
Слушайте, ну вот на сайте www.peremena.com.ru вроде как обещают, что поможет. Там вообще ежедневные занятия английским, но конечно нужно смотреть, в чем конкретно вы отстаете. Если упущена база, то логичней будет нанять репетитора, который проверит знаний и проработает пробелы. Все же языковой лагерь это немного другое. Однако, если у ребенка самого есть желание, то почему бы и нет?
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