Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1901
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:42

Добрый день, у меня есть небольшая сеть магазинов и мне бы хотелось в них автоматизировать многие процессы. Поэтому сейчас ищу систему, которая упрощает контроль ценников на полках в торговых залах. Если что-то мне можете посоветовать, то конечно я буду только рада.
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