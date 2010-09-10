Подскажите
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Подскажите
Добрый день, у меня есть небольшая сеть магазинов и мне бы хотелось в них автоматизировать многие процессы. Поэтому сейчас ищу систему, которая упрощает контроль ценников на полках в торговых залах. Если что-то мне можете посоветовать, то конечно я буду только рада.
Re: Подскажите
Здравствуйте, насчет корректности цен на полках вы сможете узнать на сайте jedai.tech. У меня тоже есть небольшая сеть магазинов и до недавнего времени мы все делали в ручную, что не очень удобно. Теперь мы интегрировали систему автоматизации, искусственного интеллекта. Она работает очень просто, достаточно загрузить цену в систему, сфотографировать полку с помощью системы JEDAI, которая распознает продукты и их стоимость. Если обнаруживаются некорректные ценники, то продавец их заменяет на актуальные и переснимает уже с полку с корректными результатами. На самом деле в этом нет ничего сложного, но очень удобно и облегчает многие процессы.
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