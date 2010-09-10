Сообщение klonik » Вчера, 11:42

Добрый день, у меня есть небольшая сеть магазинов и мне бы хотелось в них автоматизировать многие процессы. Поэтому сейчас ищу систему, которая упрощает контроль ценников на полках в торговых залах. Если что-то мне можете посоветовать, то конечно я буду только рада.