Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1904
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 11:42

Добрый день, у меня есть небольшая сеть магазинов и мне бы хотелось в них автоматизировать многие процессы. Поэтому сейчас ищу систему, которая упрощает контроль ценников на полках в торговых залах. Если что-то мне можете посоветовать, то конечно я буду только рада.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1905
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:11

Здравствуйте, насчет корректности цен на полках вы сможете узнать на сайте jedai.tech. У меня тоже есть небольшая сеть магазинов и до недавнего времени мы все делали в ручную, что не очень удобно. Теперь мы интегрировали систему автоматизации, искусственного интеллекта. Она работает очень просто, достаточно загрузить цену в систему, сфотографировать полку с помощью системы JEDAI, которая распознает продукты и их стоимость. Если обнаруживаются некорректные ценники, то продавец их заменяет на актуальные и переснимает уже с полку с корректными результатами. На самом деле в этом нет ничего сложного, но очень удобно и облегчает многие процессы.
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