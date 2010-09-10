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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1904 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 23:20 Доброе утро. Вот здесь на rengalin.ru есть информация подробно о дренажном массаже. Постуральный дренаж от иных видов массажа, тем что здесь основной механизм воздействия является изменение положения тела для лучшего отхождения мокроты из бронхов. Техника проведения массажа заключается в поглаживании от центра груди к боковым частям с переходом на спину. С помощью данного вида массажа можно добиться появление продуктивного кашля. Вернуться к началу

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