Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1905
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 15:12

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, где найти статью о дренажном массаже при кашле.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1904
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:20

Доброе утро. Вот здесь на rengalin.ru есть информация подробно о дренажном массаже. Постуральный дренаж от иных видов массажа, тем что здесь основной механизм воздействия является изменение положения тела для лучшего отхождения мокроты из бронхов. Техника проведения массажа заключается в поглаживании от центра груди к боковым частям с переходом на спину. С помощью данного вида массажа можно добиться появление продуктивного кашля.
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