Резюме
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Резюме
Никогда раньше не составляла резюме, но обстоятельства сложились так что вот приходиться подумывать о новой работе. Как лучше всего составить резюме, чтобы работодатель меня заметил среди других агент? Опытные люди, подскажите что-нибудь?
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