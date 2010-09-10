Сообщение zevc » Вчера, 16:06

Никогда раньше не составляла резюме, но обстоятельства сложились так что вот приходиться подумывать о новой работе. Как лучше всего составить резюме, чтобы работодатель меня заметил среди других агент? Опытные люди, подскажите что-нибудь?