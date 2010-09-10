Резюме
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Резюме
Никогда раньше не составляла резюме, но обстоятельства сложились так что вот приходиться подумывать о новой работе. Как лучше всего составить резюме, чтобы работодатель меня заметил среди других агент? Опытные люди, подскажите что-нибудь?
Re: Резюме
Ничего сложного в составлении резюме нет. Информации об этом в интернете очень много. Вы же не одна такая, которая не умеет составлять резюме. Для вас лучшим вариантом станет, если вы просто скачаете шаблон тут https://obrazecv.ru/ . Шаблонов представлено несколько штук, и вы сможете выбрать по своему вкусу. Есть шаблоны, как с фотографиями, так и без. Также есть, которые предназначены для искателей работы без опыта. На самом деле очень удобно, когда есть возможность сказать резюме. Достаточно внести просто свои данные и все. Мне очень понравилось, что на этом сайте можно скачать резюме в любом формате. Кроме этого вы можете там же посмотреть и примеры резюме. В общем, рекомендую вам посетить этот сайт.
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