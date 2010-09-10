Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, есть несколько офисных помещений которые много лет простаивали. Сейчас появилась возможность сделать там ремонт. Я вот думаю, какой лучше делать косметический или все-таки капитальный? Подскажите, как бы вы поступили на моем месте?
Re: Подскажите
Добрый день, если есть возможность у вас, то лучше делать капитальный ремонт офисов. Тогда вы будете знать, что в помещение все сделано хорошо. Будете работать спокойно или сдавать в аренду помещение. Косметический вариант ремонта, конечно вам обойдется дешевле. Но все-таки капитальный ремонт будет по надежности. Тем более капитальный ремонт подразумевает для себя перепланировку, замену инженерных систем, полное изменение интерьера и многое другое. Такой ремонт предлагает комфорт, безопасность и комфортную зону для работы сотрудникам вашей компании. Я считаю, что если делать ремонт в помещения, то только капитальный.
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