Сообщение zevc » Вчера, 21:03

Здравствуйте, есть несколько офисных помещений которые много лет простаивали. Сейчас появилась возможность сделать там ремонт. Я вот думаю, какой лучше делать косметический или все-таки капитальный? Подскажите, как бы вы поступили на моем месте?