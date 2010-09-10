Сообщение klonik » Сегодня, 14:34

Всем привет! Собираемся посетить Санкт-Петербург. Очень хочется посетить Петропавловскую крепость с гидом. Подскажите, где можно купить экскурсию, чтобы было не очень дорого? Просто я слышала, что не всегда есть возможность приобрести экскурсию на месте.