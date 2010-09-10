Достопримечательности Санкт-Петербурга
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Достопримечательности Санкт-Петербурга
Всем привет! Собираемся посетить Санкт-Петербург. Очень хочется посетить Петропавловскую крепость с гидом. Подскажите, где можно купить экскурсию, чтобы было не очень дорого? Просто я слышала, что не всегда есть возможность приобрести экскурсию на месте.
Re: Достопримечательности Санкт-Петербурга
Привет, бывает очень много людей, поэтому мест действительно не остается. Мы, когда в прошлом году ездили в Санкт-Петербург нам посоветовали экскурсии брать на этом сайте https://guideburg.com/ru/st-petersburg/ . Две экскурсии брали на сайте: в Петергоф и в Гатчину. Очень нам понравились экскурсии. По времени довольно-таки продолжительные и при этом по стоимости недорогие. Можно позволить посетить их для себя. Вообще, если вы собираетесь в ближайшее время посетить Санкт-Петербург. То я вам рекомендую взять этот сайт на заметку. Думаю, что вам он пригодиться. Потому что в Питере очень интересно, и вы захотите еще больше посетить достопримечательностей.
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