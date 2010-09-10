Уборка
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Уборка
Девчонки, кто вызывал клининговую компанию на дом для генеральной уборки? Расскажите, за сколько они у вас справились с уборкой. Я тут вызвала, а они возились 5 часов. Я вот думаю, может у меня квартира грязная такая поэтому так долго?
Re: Уборка
Здравствуйте, клининговая компания если делает генеральную уборку в квартире, то работает 5-12 часов и вычищает всю грязь которая есть в квартире. Поэтому не думайте, что ваша квартира грязнее других. Просто видимо они действуют по регламенту. Будьте уверены, что они заглянули в каждый уголок квартиры и навели вам там порядок. Я вообще каждый месяц стараюсь вызывать клининг, потому что я сама убраться как они чисто не смогу. Я лучше отдам деньги и приду в чистую квартиру. Сама, конечно поддерживаю я чистоту в течение месяца. Но все равно в конце я лучше вызову.
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