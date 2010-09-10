Сообщение klonik » Вчера, 19:50

Девчонки, кто вызывал клининговую компанию на дом для генеральной уборки? Расскажите, за сколько они у вас справились с уборкой. Я тут вызвала, а они возились 5 часов. Я вот думаю, может у меня квартира грязная такая поэтому так долго?