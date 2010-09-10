Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1908
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Подскажите, где найти организацию, чтобы могли нам питание выездное организовать. Скоро у мужа день рождения, будет много близких людей. Хочется, чтобы всё красиво, вкусно было на празднике. С программой вроде определились.
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