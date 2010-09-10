Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Подскажите, где найти организацию, чтобы могли нам питание выездное организовать. Скоро у мужа день рождения, будет много близких людей. Хочется, чтобы всё красиво, вкусно было на празднике. С программой вроде определились.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей