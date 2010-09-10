Кейтеринг
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Кейтеринг
Подскажите, где найти организацию, чтобы могли нам питание выездное организовать. Скоро у мужа день рождения, будет много близких людей. Хочется, чтобы всё красиво, вкусно было на празднике. С программой вроде определились.
Re: Кейтеринг
Ну, здесь https://kp125.ru/organizaciya-voennyx-prazdnikov/ посмотрите. Кажется, это отличный вариант для таких мероприятий. Могут и шатры установить и мебелью их оборудовать. Кстати, плюс ко всему очень вкусно готовят. В меню всё есть: и мясо, и рыба, и закуски, и напитки. С обслуживанием тоже помогут. В общем, всегда всё быстро, качественно и адекватно по цене.
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