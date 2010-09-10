Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 10:19

Подскажите, где найти организацию, чтобы могли нам питание выездное организовать. Скоро у мужа день рождения, будет много близких людей. Хочется, чтобы всё красиво, вкусно было на празднике. С программой вроде определились.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1909
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 19:59

Ну, здесь https://kp125.ru/organizaciya-voennyx-prazdnikov/ посмотрите. Кажется, это отличный вариант для таких мероприятий. Могут и шатры установить и мебелью их оборудовать. Кстати, плюс ко всему очень вкусно готовят. В меню всё есть: и мясо, и рыба, и закуски, и напитки. С обслуживанием тоже помогут. В общем, всегда всё быстро, качественно и адекватно по цене.
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