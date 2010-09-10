Сообщение zevc » Сегодня, 10:19

Подскажите, где найти организацию, чтобы могли нам питание выездное организовать. Скоро у мужа день рождения, будет много близких людей. Хочется, чтобы всё красиво, вкусно было на празднике. С программой вроде определились.