Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1909
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Есть среди нас туристы-путешественники? Какие термоса или термокружки выбираете с собой в походы? Посоветуйте, пожалуйста, такие, чтобы долго тепло держалось. Ооочень надо!
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