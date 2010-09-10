Подскажите
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Подскажите
Есть среди нас туристы-путешественники? Какие термоса или термокружки выбираете с собой в походы? Посоветуйте, пожалуйста, такие, чтобы долго тепло держалось. Ооочень надо!
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