Подскажите
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Подскажите
Есть среди нас туристы-путешественники? Какие термоса или термокружки выбираете с собой в походы? Посоветуйте, пожалуйста, такие, чтобы долго тепло держалось. Ооочень надо!
Re: Подскажите
Ну, во-первых, термос изначально предназначен для хранения тепла, и его конструкция предполагает качественную термозащиту. Кружки тоже неплохие встречаются, но это облегченная версия термоса. Долго в ней не сохранить тепло. Старайтесь выбирать с двойными стенками из стали и чтобы крышка завинчивалась. Вот здесь можно термокружки, термосы, термостаканы с логотипом оптом заказать. Отличный вариант для активного туриста!
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