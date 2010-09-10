Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Есть среди нас туристы-путешественники? Какие термоса или термокружки выбираете с собой в походы? Посоветуйте, пожалуйста, такие, чтобы долго тепло держалось. Ооочень надо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1909
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 53 минуты назад

Ну, во-первых, термос изначально предназначен для хранения тепла, и его конструкция предполагает качественную термозащиту. Кружки тоже неплохие встречаются, но это облегченная версия термоса. Долго в ней не сохранить тепло. Старайтесь выбирать с двойными стенками из стали и чтобы крышка завинчивалась. Вот здесь можно термокружки, термосы, термостаканы с логотипом оптом заказать. Отличный вариант для активного туриста!
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