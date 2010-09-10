Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Девочки, я увлеклась последнее время вязанием. Мне так нравиться и вещи такие красивые получаются. Только вот очень редко попадается пряжа хорошего качества. Может, вы знаете где можно купить оптом и хорошего качества?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1909
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:19

Я тоже увлекаюсь вязанием, вяжу кофточки разные, кардиганы и очень мне нравится. А ты что вяжешь? Если я правильно тебя поняла, то тебе нужна пряжа в большом количестве? Пряжа оптом есть тут https://aurayarns.ru/ . Я правда так масштабно не вяжу как ты, но специально стараюсь заказывать пряжу тут. Потому что она и правда тут очень хорошего качества. Выбор большой, даже самая привередливая сможет подобрать. Я рекомендую тебе перейти на сайт и посмотреть ассортимент. Правда у них появляются постоянно новинки, что мне очень сильно нравиться. Кстати, если ты не знала, то склад у них находиться в Москве. А это значит, что доставка много времени не займет.
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