Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Девочки, я увлеклась последнее время вязанием. Мне так нравиться и вещи такие красивые получаются. Только вот очень редко попадается пряжа хорошего качества. Может, вы знаете где можно купить оптом и хорошего качества?