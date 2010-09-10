Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, я увлеклась последнее время вязанием. Мне так нравиться и вещи такие красивые получаются. Только вот очень редко попадается пряжа хорошего качества. Может, вы знаете где можно купить оптом и хорошего качества?
Re: Подскажите
Я тоже увлекаюсь вязанием, вяжу кофточки разные, кардиганы и очень мне нравится. А ты что вяжешь? Если я правильно тебя поняла, то тебе нужна пряжа в большом количестве? Пряжа оптом есть тут https://aurayarns.ru/ . Я правда так масштабно не вяжу как ты, но специально стараюсь заказывать пряжу тут. Потому что она и правда тут очень хорошего качества. Выбор большой, даже самая привередливая сможет подобрать. Я рекомендую тебе перейти на сайт и посмотреть ассортимент. Правда у них появляются постоянно новинки, что мне очень сильно нравиться. Кстати, если ты не знала, то склад у них находиться в Москве. А это значит, что доставка много времени не займет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость