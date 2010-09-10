Kороба из гофрокартона

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Kороба из гофрокартона

Сообщение Радищева » Вчера, 17:42

Где можно купить оптом короба из гофрокартона?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Kороба из гофрокартона

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:22

Когда нам требовалась гофротара мы обращались в компанию SABOS. Думаю вы об этой фабрике слышали ведь это известный производитель гофротары на территории России. У них продаётся по низкой цене упаковка из гофрокартона которая соответствует всем стандартам качества. Многие производители пищевых продуктов, фармацевтики, автокомпонентов, дверей и мебели делают там оптовые закупки
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