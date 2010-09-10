Kороба из гофрокартона
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Kороба из гофрокартона
Где можно купить оптом короба из гофрокартона?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Kороба из гофрокартона
Когда нам требовалась гофротара мы обращались в компанию SABOS. Думаю вы об этой фабрике слышали ведь это известный производитель гофротары на территории России. У них продаётся по низкой цене упаковка из гофрокартона которая соответствует всем стандартам качества. Многие производители пищевых продуктов, фармацевтики, автокомпонентов, дверей и мебели делают там оптовые закупки
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