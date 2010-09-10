Обменник
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Обменник
Предложили в одном ТГ канале заработать на связке, где покупаешь монету на бирже, потом ее проводишь через обменик и так далее – обычная схема. Отзывы о продавце хорошие, пишут, что до пяти кругов в день удается провести без проблем. Верить, не верить?
Re: Обменник
Автор, ну это же глупо, неужели вы сами этого не понимаете? Если на таком обмене реально можно было бы заработать, то никто бы схемой не делился, а работал на себя. Отзывы сейчас не проблема, если хотите, я вам десяток правдоподобных за полчаса создам. Менять нужно только через проверенные обменики, через этот https://www.coinsbar.net/ru/exchange/us ... obank-uah/ , например. Да, есть комиссия, зато деньги до получателя гарантировано дойдут.
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