Сообщение klonik » Вчера, 21:40

Предложили в одном ТГ канале заработать на связке, где покупаешь монету на бирже, потом ее проводишь через обменик и так далее – обычная схема. Отзывы о продавце хорошие, пишут, что до пяти кругов в день удается провести без проблем. Верить, не верить?