Обменник

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обменник

Сообщение klonik » Вчера, 21:40

Предложили в одном ТГ канале заработать на связке, где покупаешь монету на бирже, потом ее проводишь через обменик и так далее – обычная схема. Отзывы о продавце хорошие, пишут, что до пяти кругов в день удается провести без проблем. Верить, не верить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1911
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обменник

Сообщение zevc » Вчера, 22:12

Автор, ну это же глупо, неужели вы сами этого не понимаете? Если на таком обмене реально можно было бы заработать, то никто бы схемой не делился, а работал на себя. Отзывы сейчас не проблема, если хотите, я вам десяток правдоподобных за полчаса создам. Менять нужно только через проверенные обменики, через этот https://www.coinsbar.net/ru/exchange/us ... obank-uah/ , например. Да, есть комиссия, зато деньги до получателя гарантировано дойдут.
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