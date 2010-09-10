А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?
Мы стремимся к тому, чтобы в нашей семье появился малыш, но пока наши попытки не увенчались успехом. Мы прилагаем усилия уже в течение двух лет, думаем уже об усыновлении или удочерении как вариант. А сколько времени потребовалось вам, чтобы осуществить свою мечту?
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