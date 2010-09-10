Сообщение Изаура » 22 минуты назад

Мы стремимся к тому, чтобы в нашей семье появился малыш, но пока наши попытки не увенчались успехом. Мы прилагаем усилия уже в течение двух лет, думаем уже об усыновлении или удочерении как вариант. А сколько времени потребовалось вам, чтобы осуществить свою мечту?