А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?

Сообщение Изаура » Сегодня, 08:29

Мы стремимся к тому, чтобы в нашей семье появился малыш, но пока наши попытки не увенчались успехом. Мы прилагаем усилия уже в течение двух лет, думаем уже об усыновлении или удочерении как вариант. А сколько времени потребовалось вам, чтобы осуществить свою мечту?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 09:31

Вы обращались к врачу? Что он сказал и как он думает о вашей ситуации? Наверняка есть конкретные проблемы, которые можно решить.
Я считаю, что усыновление или удочерение — это самый крайний вариант. Не стоит принимать поспешных решений.
Вы слышали о процедуре ИКСИ или ЭКО? Посоветуйтесь с врачом, нет ли у вас противопоказаний к ЭКО.
Ещё один выход — обратиться в Репробанк где точно есть проверенный донор для зачатия со всеми справками и сертификатами. Это тоже может помочь вам стать мамой.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?

Сообщение Изаура » Сегодня, 11:15

Я осознаю, что выбор в пользу применения репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение с использованием донорского материала, может быть сопряжён с глубокими эмоциональными переживаниями и размышлениями...
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей