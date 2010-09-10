А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?
Мы стремимся к тому, чтобы в нашей семье появился малыш, но пока наши попытки не увенчались успехом. Мы прилагаем усилия уже в течение двух лет, думаем уже об усыновлении или удочерении как вариант. А сколько времени потребовалось вам, чтобы осуществить свою мечту?
Re: А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?
Вы обращались к врачу? Что он сказал и как он думает о вашей ситуации? Наверняка есть конкретные проблемы, которые можно решить.
Я считаю, что усыновление или удочерение — это самый крайний вариант. Не стоит принимать поспешных решений.
Вы слышали о процедуре ИКСИ или ЭКО? Посоветуйтесь с врачом, нет ли у вас противопоказаний к ЭКО.
Ещё один выход — обратиться в Репробанк где точно есть проверенный донор для зачатия со всеми справками и сертификатами. Это тоже может помочь вам стать мамой.
Я считаю, что усыновление или удочерение — это самый крайний вариант. Не стоит принимать поспешных решений.
Вы слышали о процедуре ИКСИ или ЭКО? Посоветуйтесь с врачом, нет ли у вас противопоказаний к ЭКО.
Ещё один выход — обратиться в Репробанк где точно есть проверенный донор для зачатия со всеми справками и сертификатами. Это тоже может помочь вам стать мамой.
Re: А сколько времени потребовалось вам чтобы забеременеть?
Я осознаю, что выбор в пользу применения репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение с использованием донорского материала, может быть сопряжён с глубокими эмоциональными переживаниями и размышлениями...
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