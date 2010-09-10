Сообщение zevc » Сегодня, 10:35

Играю второй месяц уже в онлайн-казино и выигрываю маленькие суммы. Проблем с выводом у меня никаких ни разу не было. Ну это и понятно, что суммы очень маленькие. Но слышала, что некоторые казино запрашивают полную верификацию. Теперь даже страшно играть, ведь получается, что деньги, выигранные не выведешь?