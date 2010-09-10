Казино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 10:35

Играю второй месяц уже в онлайн-казино и выигрываю маленькие суммы. Проблем с выводом у меня никаких ни разу не было. Ну это и понятно, что суммы очень маленькие. Но слышала, что некоторые казино запрашивают полную верификацию. Теперь даже страшно играть, ведь получается, что деньги, выигранные не выведешь?
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