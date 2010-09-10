Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Казино
Играю второй месяц уже в онлайн-казино и выигрываю маленькие суммы. Проблем с выводом у меня никаких ни разу не было. Ну это и понятно, что суммы очень маленькие. Но слышала, что некоторые казино запрашивают полную верификацию. Теперь даже страшно играть, ведь получается, что деньги, выигранные не выведешь?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя