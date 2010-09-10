Казино
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Казино
Играю второй месяц уже в онлайн-казино и выигрываю маленькие суммы. Проблем с выводом у меня никаких ни разу не было. Ну это и понятно, что суммы очень маленькие. Но слышала, что некоторые казино запрашивают полную верификацию. Теперь даже страшно играть, ведь получается, что деньги, выигранные не выведешь?
Re: Казино
Я уже несколько месяцев играю вот в эту онлайн-казино https://bcgamecryptocasino.com/ . Никакой дополнительной авторизации, а тем более о предоставлении документов у меня не просили. Считаю, что это нормальное криптоказино потому что суммы можно выводить любые. Сама выводила оттуда один раз довольно-таки крупную сумму и спокойно вывелась. Правда все в криптовалюте, поэтому, наверное, так. Выплата достаточно быстрая, моментальной, конечно, не назовешь. Если спрашивают документы или подтвердить личность, то это тебя уже должно наводить на мысли. Что-либо это мошенники, либо потом будут проблемы с выводом.
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