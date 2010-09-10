Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
А сейчас вообще есть издания, которые не задевают политику и происшествия? Просто заходишь в любое и практически везде одно и тоже. А я не то, чтобы не люблю политику. Дело в том, что везде рассказывают одно и тоже. Немного это уже поднадоело и хочется уйти от этого. Почитать полезные и интересные статьи.
Re: Подскажите
Я с тобой соглашусь, что политика сейчас везде. Я тоже смотрю новости, читаю про происшествия. Да и вообще хочу быть в курсе событий, все равно каждому человеку нужно знать. Но и иногда бывает такой период, когда хочется ни о чем не думать. Стала читать вот это издание https://toping.uz/ru/ . Не знаю, тебе понравится оно или нет. Но мне очень нравятся советы, лайфхаки и вообще много полезностей на этом сайте. Я иногда беру даже советы и использую на деле и знаете, получается. Так что если хочешь спокойных, веселых и полезных статей. Тогда издание Toping точно тебе подойдет. В общем, рекомендую взять на заметку. Почему-то мне кажется, что тебе это издание подойдет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя