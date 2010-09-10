Сообщение zevc » Сегодня, 20:17

А сейчас вообще есть издания, которые не задевают политику и происшествия? Просто заходишь в любое и практически везде одно и тоже. А я не то, чтобы не люблю политику. Дело в том, что везде рассказывают одно и тоже. Немного это уже поднадоело и хочется уйти от этого. Почитать полезные и интересные статьи.