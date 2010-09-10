Шкаф-купе
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Шкаф-купе
Всем привет! Сейчас делаем ремонт в квартире-студии. Она довольно-таки большая и мы хотим спальную зону отделить перегородкой. Я мужу предлагаю установить стеклянную, а муж предлагает просто поставить двери-купе. Говорит, что так будет гораздо дешевле. Что вы думаете по этому поводу?
Re: Шкаф-купе
Здравствуйте, я если честно даже не знаю во сколько может обойтись перегородка стеклянная. Мне кажется почему-то что вас муж прав. А двери-купе все равно обойдутся гораздо бюджетней. Если хочешь, тосмотри у zakazkupe. Мы у них покупали не так давно шкаф-купе, и я знаю, что у них есть и двери. По стоимости не сориентирую, что-то в районе мне кажется 20 тысяч за погонный метр. Нужно, конечно узнавать всю ее. Потому что все индивидуально же у всех. Некоторые вообще хотят, чтобы на дверях украшение какое-нибудь было. А ведь это тоже влияет на стоимость.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя