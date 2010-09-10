Сообщение zevc » Сегодня, 20:35

Всем привет! Сейчас делаем ремонт в квартире-студии. Она довольно-таки большая и мы хотим спальную зону отделить перегородкой. Я мужу предлагаю установить стеклянную, а муж предлагает просто поставить двери-купе. Говорит, что так будет гораздо дешевле. Что вы думаете по этому поводу?