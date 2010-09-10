Шкаф-купе

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Шкаф-купе

Сообщение zevc » Сегодня, 20:35

Всем привет! Сейчас делаем ремонт в квартире-студии. Она довольно-таки большая и мы хотим спальную зону отделить перегородкой. Я мужу предлагаю установить стеклянную, а муж предлагает просто поставить двери-купе. Говорит, что так будет гораздо дешевле. Что вы думаете по этому поводу?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1913
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Шкаф-купе

Сообщение klonik » 15 минут назад

Здравствуйте, я если честно даже не знаю во сколько может обойтись перегородка стеклянная. Мне кажется почему-то что вас муж прав. А двери-купе все равно обойдутся гораздо бюджетней. Если хочешь, тосмотри у zakazkupe. Мы у них покупали не так давно шкаф-купе, и я знаю, что у них есть и двери. По стоимости не сориентирую, что-то в районе мне кажется 20 тысяч за погонный метр. Нужно, конечно узнавать всю ее. Потому что все индивидуально же у всех. Некоторые вообще хотят, чтобы на дверях украшение какое-нибудь было. А ведь это тоже влияет на стоимость.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя