Электрошокер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Электрошокер

Сообщение klonik » 48 минут назад

А есть ли различия между мужскими и женскими электрошокерами? Вообще есть отличия или это маркетинговый ход? Такое разнообразие в магазинах и прям делят по разделам. Не понимаю, для чего.
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