Электрошокер
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Электрошокер
А есть ли различия между мужскими и женскими электрошокерами? Вообще есть отличия или это маркетинговый ход? Такое разнообразие в магазинах и прям делят по разделам. Не понимаю, для чего.
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