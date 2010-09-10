Электрошокер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Электрошокер

Сообщение klonik » Сегодня, 13:28

А есть ли различия между мужскими и женскими электрошокерами? Вообще есть отличия или это маркетинговый ход? Такое разнообразие в магазинах и прям делят по разделам. Не понимаю, для чего.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Электрошокер

Сообщение zevc » 18 минут назад

Чисто теоретически, разница в габаритах прибора. Мужской шокер обычно крупнее, тяжелее, женский же более аккуратный. В виде аксессуаров дамских бывает. По мощности среди тех и других можно найти одинаковые. Цель у них единая, поэтому особой разницы нет. Но в любом случае сначала поговорите с консультантом, прежде, чем электрошокер купить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей