Электрошокер
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Электрошокер
А есть ли различия между мужскими и женскими электрошокерами? Вообще есть отличия или это маркетинговый ход? Такое разнообразие в магазинах и прям делят по разделам. Не понимаю, для чего.
Re: Электрошокер
Чисто теоретически, разница в габаритах прибора. Мужской шокер обычно крупнее, тяжелее, женский же более аккуратный. В виде аксессуаров дамских бывает. По мощности среди тех и других можно найти одинаковые. Цель у них единая, поэтому особой разницы нет. Но в любом случае сначала поговорите с консультантом, прежде, чем электрошокер купить.
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