Шаровый кран в Москве
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Шаровый кран в Москве
Вопрос к москвичам. Можете порекомендовать проверенный магазин по продаже материалов для монтажа и ремонта трубопроводов с разумными ценами? Мне нужно найти, где недорого купить шаровый кран в Москве. Если может у вас знакомые занимаются их продажей, скиньте контакты в личку, пожалуйста.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость