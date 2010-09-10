Шаровый кран в Москве

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Шаровый кран в Москве

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:50

Вопрос к москвичам. Можете порекомендовать проверенный магазин по продаже материалов для монтажа и ремонта трубопроводов с разумными ценами? Мне нужно найти, где недорого купить шаровый кран в Москве. Если может у вас знакомые занимаются их продажей, скиньте контакты в личку, пожалуйста.
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