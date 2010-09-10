Бесшовное нижнее белье
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Бесшовное нижнее белье
Здравствуйте, у меня очень много обтягивающей одежды. И мне как-то не очень комфортно одевать обычное нижнее белье. Более уверено себя чувствую с бесшовным, но никак себе не могу подобрать хорошее. Будьте любезны, посоветуйте мне что-нибудь?
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