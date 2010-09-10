Бесшовное нижнее белье

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бесшовное нижнее белье

Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Здравствуйте, у меня очень много обтягивающей одежды. И мне как-то не очень комфортно одевать обычное нижнее белье. Более уверено себя чувствую с бесшовным, но никак себе не могу подобрать хорошее. Будьте любезны, посоветуйте мне что-нибудь?
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