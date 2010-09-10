Бесшовное нижнее белье
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Бесшовное нижнее белье
Здравствуйте, у меня очень много обтягивающей одежды. И мне как-то не очень комфортно одевать обычное нижнее белье. Более уверено себя чувствую с бесшовным, но никак себе не могу подобрать хорошее. Будьте любезны, посоветуйте мне что-нибудь?
Re: Бесшовное нижнее белье
Добрый день, так сейчас в каждом магазине практически продают бесшовное нижнее белье. Даже на Озон, Вб и то очень много. Только вот качество не знаю там какое, потому что ни разу там не заказывала. Я вам могу предложить заказать белье в интернет-магазине va-alexa. Я пару раз заказывала и мне очень понравилось. Мало того, что ценник адекватный, не завышенный. Так еще выбор белье очень большой, к тому же по качеству вообще никаких претензий нет. Мне в общем очень понравилось, и я могу смело рекомендовать этот интернет-магазин тебе. Конечно, такое белье не для ежедневного ношения. Но вот под обтягивающий наряд самое то будет.
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