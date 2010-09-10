Сообщение zevc » Вчера, 12:57

Здравствуйте, у меня очень много обтягивающей одежды. И мне как-то не очень комфортно одевать обычное нижнее белье. Более уверено себя чувствую с бесшовным, но никак себе не могу подобрать хорошее. Будьте любезны, посоветуйте мне что-нибудь?