Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Здравствуйте, открываем промышленное производство. Поэтому мы нуждаемся в лабораторном оборудовании. Подскажите, с какой компанией лучше всего сотрудничать? Нашла три компании самых популярных и никак не могу определиться. Буду благодарна, если дадите совет.