Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1919
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:00

Здравствуйте, открываем промышленное производство. Поэтому мы нуждаемся в лабораторном оборудовании. Подскажите, с какой компанией лучше всего сотрудничать? Нашла три компании самых популярных и никак не могу определиться. Буду благодарна, если дадите совет.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1918
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Добрый день, а какое конкретно вам нужно оборудование? Просто ведь лабораторное оборудование для промышленности разное. Если бы вы конкретизировали, то я бы может бы даже ссылку вам скинула. А так я вам могу посоветовать обратиться в компанию Нолтех. Именно эта компания занимается поставками промышленного оборудования не только в регионы нашей страны, но и даже в страны СНГ. Я вам уж не буду тут ссылки давать, вы легко эту компанию сможете найти на сайте. Тем более она одна из самых крупных на территории нашей страны. А благодаря тому, что на территории предприятия работают квалифицированные специалисты монтаж, наладка и обучение сотрудников происходит на самом высоком уровне. В общем, я вам рекомендую обратиться именно к ним.
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