Вступление в СРО
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Вступление в СРО
Компании, которые помогают вступить в СРО очень много. К кому обратиться я не знаю. Хочется, конечно же, чтобы компания была надежная и выполняла свою задачу в кратчайший срок. Буду очень рада, если порекомендуете такую компанию.
Re: Вступление в СРО
Компаний действительно очень много. Но из всех я бы вам рекомендовала обратиться вот сюда unitystroi.ru. Я уже к ним обращалась, и они быстро оформили СРО, собрали и заверили документы, даже провели обучение для сдачи экзамена НОК. Вообще, я считаю, что таким делом должны заниматься специалисты. Если вы хотите получить качественную услугу и точно в срок. То только квалифицированные специалисты «Юнити Строй» смогут оказать консалтинговые услуги на рынке строительства 5 лет. Я бы рекомендовала к ним обратиться, а вы уж сами решайте к кому обращаться.
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