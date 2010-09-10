Вступление в СРО

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1919
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вступление в СРО

Сообщение zevc » Вчера, 19:21

Компании, которые помогают вступить в СРО очень много. К кому обратиться я не знаю. Хочется, конечно же, чтобы компания была надежная и выполняла свою задачу в кратчайший срок. Буду очень рада, если порекомендуете такую компанию.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1918
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вступление в СРО

Сообщение klonik » Вчера, 21:01

Компаний действительно очень много. Но из всех я бы вам рекомендовала обратиться вот сюда unitystroi.ru. Я уже к ним обращалась, и они быстро оформили СРО, собрали и заверили документы, даже провели обучение для сдачи экзамена НОК. Вообще, я считаю, что таким делом должны заниматься специалисты. Если вы хотите получить качественную услугу и точно в срок. То только квалифицированные специалисты «Юнити Строй» смогут оказать консалтинговые услуги на рынке строительства 5 лет. Я бы рекомендовала к ним обратиться, а вы уж сами решайте к кому обращаться.
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