Как рекламировать автоцентр?

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Как рекламировать автоцентр?

Сообщение Lionel » Сегодня, 19:28

Добрый день. Я автоцентр свой открываю. Там будет все - от магазина запчастей и СТО, до автосалона по продаже авто с пробегом. Вот и хотел попросить вашего совета - как и где лучше рекламу запустить?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Как рекламировать автоцентр?

Сообщение Venik » 39 минут назад

Можно на радио рекламу запустить. Я просто по себе сужу - когда еду за рулем, то у меня всегда радио включено. И у многих, думаю, так. Так что реклама автоцентра сразу к водителям попадет
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Как рекламировать автоцентр?

Сообщение JuniorX » 20 минут назад

А мне кажется, что самая эффективная реклама будет на щитах вдоль оживленных дорого города. Ведь именно автомобилисты видят ее каждый день. И такая информация просто подсознательно в голове оседает. Так что где-то проехал, рекламу автосервиса увидел и может даже внимание не заострил, а в случае поломки машины эту информация в памяти всплывет. Вот тут можете все узнать про размещение на рекламных щитах: https://ru-pr.ru/bil?id=8
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