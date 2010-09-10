Как рекламировать автоцентр?
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Как рекламировать автоцентр?
Добрый день. Я автоцентр свой открываю. Там будет все - от магазина запчастей и СТО, до автосалона по продаже авто с пробегом. Вот и хотел попросить вашего совета - как и где лучше рекламу запустить?
Re: Как рекламировать автоцентр?
Можно на радио рекламу запустить. Я просто по себе сужу - когда еду за рулем, то у меня всегда радио включено. И у многих, думаю, так. Так что реклама автоцентра сразу к водителям попадет
Re: Как рекламировать автоцентр?
А мне кажется, что самая эффективная реклама будет на щитах вдоль оживленных дорого города. Ведь именно автомобилисты видят ее каждый день. И такая информация просто подсознательно в голове оседает. Так что где-то проехал, рекламу автосервиса увидел и может даже внимание не заострил, а в случае поломки машины эту информация в памяти всплывет. Вот тут можете все узнать про размещение на рекламных щитах: https://ru-pr.ru/bil?id=8
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