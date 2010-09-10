Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, чем занимается компания «Геомун»? Кто-то говорит, что она занимается только кадастровыми работами. А нашей компании нужно сделать инженерные изыскания. Если кто-то сотрудничал с этой компанией, расскажите, как все прошло?
Re: Подскажите
Добрый день, у этой компании на сайте geo-moon написана вся необходимая информация. Даже написано какими услугами они занимаются. Инженерными изысканиями кстати, она тоже занимается. Так что вы смело можете обращаться к ним за этой услугой. Очень много положительных отзывов на самом деле об этой компании. Не удивительно, ведь она имеет множество сертификатов и лицензий на ведение своей деятельности. Кроме этого с этой компанией сотрудничали многие известные компании. Если вам нужны инженерные изыскания, то я бы вам рекомендовала сначала проконсультироваться по этому вопросу. Если вы не знаете, то в этой компании консультация полностью бесплатна. Достаточно заполнить специальные формы на официальном сайте компании.
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