Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:41

Здравствуйте, чем занимается компания «Геомун»? Кто-то говорит, что она занимается только кадастровыми работами. А нашей компании нужно сделать инженерные изыскания. Если кто-то сотрудничал с этой компанией, расскажите, как все прошло?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:42

Добрый день, у этой компании на сайте geo-moon написана вся необходимая информация. Даже написано какими услугами они занимаются. Инженерными изысканиями кстати, она тоже занимается. Так что вы смело можете обращаться к ним за этой услугой. Очень много положительных отзывов на самом деле об этой компании. Не удивительно, ведь она имеет множество сертификатов и лицензий на ведение своей деятельности. Кроме этого с этой компанией сотрудничали многие известные компании. Если вам нужны инженерные изыскания, то я бы вам рекомендовала сначала проконсультироваться по этому вопросу. Если вы не знаете, то в этой компании консультация полностью бесплатна. Достаточно заполнить специальные формы на официальном сайте компании.
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