Сообщение zevc » Вчера, 18:41

Здравствуйте, чем занимается компания «Геомун»? Кто-то говорит, что она занимается только кадастровыми работами. А нашей компании нужно сделать инженерные изыскания. Если кто-то сотрудничал с этой компанией, расскажите, как все прошло?