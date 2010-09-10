Грузоперевозки
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Грузоперевозки
К кому можно обратиться за качественной и быстрой перевозкой груза по России? Есть несколько контейнеров и нужно перевести в регионы нашей страны. Груз не дешевый, поэтому неплохо было бы если еще страховали груз.
Re: Грузоперевозки
А вы не пробовали связаться с транспортно-логистической компанией «Транзит». Вот сайт этой компании msk.transitllc.ru. Я точно знаю, что она доставляет груз по России и занимается еще и страхованием груза. Я правда пользуюсь услугой этой компании только при перевозке груза из Китая, потому что все-таки расстояние и боюсь что груз затеряется. Но несмотря на мой страх еще ни разу такого не было. Наоборот даже груз доставлялся раньше срока в целостности и сохранности. К работе компании вообще нет никаких претензий. А так «Транзит» предоставляет довольно-таки большой спектр услуг по международным и внутренним перевозкам.
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