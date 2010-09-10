Сообщение zevc » Вчера, 20:48

К кому можно обратиться за качественной и быстрой перевозкой груза по России? Есть несколько контейнеров и нужно перевести в регионы нашей страны. Груз не дешевый, поэтому неплохо было бы если еще страховали груз.