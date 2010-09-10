Создание сайта
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Создание сайта
Есть ли для покупателей разница между сайтом, собранным при помощи бесплатного конструктора и сайтом, который делали по индивидуальному заказу? У нас текстильное производство, нужен сайт для продаж. Как-то не хочется переплачивать, если честно.
Re: Создание сайта
Разница огромная, причем не столько во внешнем виде, сколько в функционале. Когда вы решаете заказать сайт под себя, его делают с учетом особенностей вашего производства. В том числе всегда есть возможность настроить корзину, акционные скрипты и так далее. Если сайт собран через конструктор, то любое изменение может привести к тому, что сайт у вас после нескольких заказов просто упадет.
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