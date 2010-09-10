Сообщение zevc » Вчера, 21:24

Есть ли для покупателей разница между сайтом, собранным при помощи бесплатного конструктора и сайтом, который делали по индивидуальному заказу? У нас текстильное производство, нужен сайт для продаж. Как-то не хочется переплачивать, если честно.