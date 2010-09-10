Создание сайта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Создание сайта

Сообщение zevc » Вчера, 21:24

Есть ли для покупателей разница между сайтом, собранным при помощи бесплатного конструктора и сайтом, который делали по индивидуальному заказу? У нас текстильное производство, нужен сайт для продаж. Как-то не хочется переплачивать, если честно.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Создание сайта

Сообщение klonik » Вчера, 22:53

Разница огромная, причем не столько во внешнем виде, сколько в функционале. Когда вы решаете заказать сайт под себя, его делают с учетом особенностей вашего производства. В том числе всегда есть возможность настроить корзину, акционные скрипты и так далее. Если сайт собран через конструктор, то любое изменение может привести к тому, что сайт у вас после нескольких заказов просто упадет.
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