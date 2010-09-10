Доставить цветы в Риге недорого
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Факты, советы, мнения.
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Доставить цветы в Риге недорого
Может знаете хороший цветочный магазин в Риге, который занимается доставкой букетов? Небольшой букет роз хочу подарить девушке, с которой познакомились в Москве в прошлом году. Вы доставку цветов в Риге в какой конторе заказывали? По Krokus отзывы есть? Вроде как одна из самых популярных там, если верить гуглу.
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