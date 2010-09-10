Интеллект и креатив в одном решении
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Интеллект и креатив в одном решении
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