Подскажите
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Подскажите
Доброго дня всем. Вчера разговаривали с подругами, и они в ландшафтом дизайне использовали иглопробивной геотекстиль. Мне интересно, где можно приобрести онлайн данный материал.
Re: Подскажите
Добрый день, я вам посоветую обратиться к ним за помощью, вот их ссылка https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... probivnoy/ . Здесь вы найдете качественный иглопробивной геотекстиль. Сами недавно заказывали этот материал для мамы в сад и она была просто от неё в восторге, как раз для цветочков.
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