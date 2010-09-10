Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:29

Доброго дня всем. Вчера разговаривали с подругами, и они в ландшафтом дизайне использовали иглопробивной геотекстиль. Мне интересно, где можно приобрести онлайн данный материал.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1925
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:23

Добрый день, я вам посоветую обратиться к ним за помощью, вот их ссылка https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... probivnoy/ . Здесь вы найдете качественный иглопробивной геотекстиль. Сами недавно заказывали этот материал для мамы в сад и она была просто от неё в восторге, как раз для цветочков.
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