Металлопрокат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Металлопрокат

Сообщение klonik » Вчера, 19:29

При очередной покупке металлопроката столкнулись с тем, что продавцы массово меняют цены. А это значит, что стоимость заказа ты узнаешь уже после сборки, да и то она может поменяться. Ситуация довольно неприятная, когда это закончится, есть у кого информация?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1925
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Металлопрокат

Сообщение zevc » Вчера, 21:00

Тут smuraga.ru цены стабильные, не понимаю, о чем вы говорите. Да, было сезонное повышение, но оно как-то одним днем прошло. Еще вчера профиль брали по одной цене, сегодня уже новую партию отгрузили по новой стоимости. Вполне возможно, что ваш поставщик просто пытается какие-то схемы по дополнительному заработку реализовать. В таком случае стоит поставщика сменить.
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