Металлопрокат
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Металлопрокат
При очередной покупке металлопроката столкнулись с тем, что продавцы массово меняют цены. А это значит, что стоимость заказа ты узнаешь уже после сборки, да и то она может поменяться. Ситуация довольно неприятная, когда это закончится, есть у кого информация?
Re: Металлопрокат
Тут smuraga.ru цены стабильные, не понимаю, о чем вы говорите. Да, было сезонное повышение, но оно как-то одним днем прошло. Еще вчера профиль брали по одной цене, сегодня уже новую партию отгрузили по новой стоимости. Вполне возможно, что ваш поставщик просто пытается какие-то схемы по дополнительному заработку реализовать. В таком случае стоит поставщика сменить.
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